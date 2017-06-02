Проект освоения Быстринского месторождения получил поддержку властей Забайкалья

На Петербургском международном экономическом форуме компания «Норникель» заключила соглашение о сотрудничестве с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой, передает корреспондент «Ленты.ру».

Документ предусматривает поддержку региональными властями проекта освоения Быстринского месторождения и вклад компании в социальные проекты края на сумму не менее 3,29 миллиардов рублей в ближайшие десять лет.

«Освоение Быстринского месторождения — это проект общероссийского значения, входящий в перечень первоочередных проектов Сибирского федерального округа», — сказала на церемонии подписания вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. — Он получил всестороннюю поддержку краевых властей, в том числе статус регионального инвестиционного проекта. Особенностями проекта являются собственная ресурсная база со сроком эксплуатации более 30 лет, рациональная логистика и хорошо подготовленная транспортная инфраструктура».

Предполагается, что за десять лет проект принесет в региональный и местные бюджеты Забайкалья от предприятия поступит около 18 миллиардов рублей в качестве налогов.

В настоящее время, на условиях государственно-частного партнерства уже построена железная дорога протяженностью 227 километров, связавшая Газимурский завод со станцией Борзя. Создано уже две тысячи и предполагается создать еще полторы тысячи рабочих мест.

«Инфраструктура обладает большими резервами и может быть использована для дальнейшего освоения месторождений юго-востока Забайкальского края, развития горнодобывающего и лесоперерабатывающего кластеров, что позволит привлечь в край новых инвесторов, в том числе международного уровня», — рассказала Елена Безденежных в кулуарах форума.

Производительность Быстринского ГОКа составляет 10 миллионов тонн руды в год. Согласно планам компании, предприятие ежегодно будет поставлять около 67 тысяч тонн меди в концентрате и около трех миллионов тонн магнетитового концентрата. Покупателем этой продукции будет Китай.