69-я параллель
 

Проект освоения Быстринского месторождения получил поддержку властей Забайкалья

Перейти в «Мою Ленту»

На Петербургском международном экономическом форуме компания «Норникель» заключила соглашение о сотрудничестве с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой, передает корреспондент «Ленты.ру».

Документ предусматривает поддержку региональными властями проекта освоения Быстринского месторождения и вклад компании в социальные проекты края на сумму не менее 3,29 миллиардов рублей в ближайшие десять лет.

«Освоение Быстринского месторождения — это проект общероссийского значения, входящий в перечень первоочередных проектов Сибирского федерального округа», — сказала на церемонии подписания вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. — Он получил всестороннюю поддержку краевых властей, в том числе статус регионального инвестиционного проекта. Особенностями проекта являются собственная ресурсная база со сроком эксплуатации более 30 лет, рациональная логистика и хорошо подготовленная транспортная инфраструктура».

Предполагается, что за десять лет проект принесет в региональный и местные бюджеты Забайкалья от предприятия поступит около 18 миллиардов рублей в качестве налогов.

В настоящее время, на условиях государственно-частного партнерства уже построена железная дорога протяженностью 227 километров, связавшая Газимурский завод со станцией Борзя. Создано уже две тысячи и предполагается создать еще полторы тысячи рабочих мест.

«Инфраструктура обладает большими резервами и может быть использована для дальнейшего освоения месторождений юго-востока Забайкальского края, развития горнодобывающего и лесоперерабатывающего кластеров, что позволит привлечь в край новых инвесторов, в том числе международного уровня», — рассказала Елена Безденежных в кулуарах форума.

Производительность Быстринского ГОКа составляет 10 миллионов тонн руды в год. Согласно планам компании, предприятие ежегодно будет поставлять около 67 тысяч тонн меди в концентрате и около трех миллионов тонн магнетитового концентрата. Покупателем этой продукции будет Китай.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Рогозин предрек развал хиреющему без врага НАТО
Глава Роскосмоса рассказал о будущем космодрома Восточный
Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
На западе Украины избили потерявшего ногу в Донбассе ветерана АТО
Москвичка забила сына молотком и выбросилась из окна
Житель Саратова бросил гранату в пришедших к нему с обыском полицейских
Полтавченко заявил об отсутствии заявки РПЦ на передачу Исаакиевского собора
69-я параллель
69-я параллель13:11 — 15 мая

«Тут я был первым»

Монолог северного каллиграфа о творчестве и работе в Норильске
14:34 — 1 июня

В Норильске начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта

12:48 — Сегодня

Известный урбанист и архитектор Лиам Янг предрек великое будущее русскому Северу

20:07 — 1 июня

Ученые рассказали об испытаниях макета самого мощного ледокола в мире «Лидер»

69-я параллель14:52 — 31 мая
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» на репетиции парада Победы в Москве, 2017 год

Боевая техника Севера

На чем намерены воевать в Арктике
19:23 — 18 мая

Агентство развития Норильска приступило к работе

17:19 — 31 мая

Собиравшего цветы для жены красноярца спасли из болота на третий день

15:27 — 31 мая

В Териберке пройдет фестиваль арктической кухни и саамских танцев

69-я параллель14:02 — 24 марта

«Они сразу сказали, что я долго не продержусь»

Монолог женщины-врача о жизни и работе на Крайнем Севере
20:51 — 30 мая

На Ямале более семи миллиардов рублей потратят на расселение аварийных домов

21:29 — 30 мая

В Мурманской области озвучили бюджет на создание современной городской среды

20:35 — 29 мая

Арктическая экспедиция «На Восток» прошла треть пути и проехала Таймыр

Россия
Где теперь водку заряжать?
Репортаж с места крушения пирамиды Голода на Новорижском шоссе
Владимир Путин«Запад нам на голову сел и ноги свесил»
Самые яркие цитаты Путина с Петербургского форума
Полтавченко заявил об отсутствии заявки РПЦ на передачу Исаакиевского собора
Рогозин предрек развал хиреющему без врага НАТО
Доля противников ЕГЭ среди россиян достигла десятилетнего максимума
Голодец назвала примерную дату запуска системы электронных трудовых книжек
Кирпичная заводская стена обрушилась на школьника в Ивановской области
Все материалы
Мир
Дональд ТрампЦена двух градусов
США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»
Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
Операциями ЦРУ в Иране займется американский «аятолла»
Путин предложил альтернативу выходу Вашингтона из Парижского соглашения
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Все материалы
Бывший СССР
Анатолий Шарий «Украинские журналисты упали ниже дна»
Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины
В Полтаве памятник Мазепе вновь облили краской
Руслан Коцаба«Свиньи у корыта — это описание украинской власти»
Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам
Додон рассказал об обещании Путина ограничиться высылкой пяти дипломатов
На западе Украины избили потерявшего ногу в Донбассе ветерана АТО
В Киеве сообщили о полученных от экстрасенсов доказательствах по делу Януковича
Глава Минздрава Украины признала отсутствие бесплатной медицины в стране
Все материалы
Финансы
Вписаться в революцию
Как участники ПМЭФ искали место России в глобальной экономике
«Кризис в России закончился»
Александр Ивлев о перспективных секторах отечественной экономики
Россия выпустит еврооблигации на три миллиарда долларов
Путин призвал заканчивать с санкциями
Путин рассказал о новом подъеме в экономике России
Путин призвал чиновников помогать богатым вкладывать деньги
Китай оценил запасы «горючего льда» в 80 миллиардов тонн нефтяного эквивалента
Все материалы
Бизнес
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
Алексей Чекунков«Первые онлайн-торги на рыбоводные участки пройдут в августе»
Гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков о развитии аквакультуры на Дальнем Востоке
Дмитрий Киселев«Форум удался»
Президент Торгово-промышленной палаты об итогам Петербургского форума
Японский автоконцерн намерен построить завод в Московской области
Ликсутов рассказал о едином проездном для Москвы и Петербурга
ЮНЕСКО вручила лучшим молодым ученым совместные с «ФосАгро» и IUPAC гранты
«Росатом» и «КамАЗ» начнут сотрудничество в сфере развития электротранспорта
Все материалы
Силовые структуры
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Люди не выдерживают
О чем гласят утекшие в сеть материалы расследования катастрофы Ту-154
В Польше пообещали обзавестись истребителями пятого поколения к середине 2020-х
ВЭБ и «Ростех» создали совместное предприятие для конверсии оборонки
В Москве назвали дестабилизирующим шагом переброску в Европу американских B-52
Скрывавшуюся от полиции 19 лет цыганку задержали в Кузбассе
Все материалы
Наука и техника
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Разорвало на куски
Как ученые создали аналог черной дыры на Земле
Представлена новая часть Need for Speed
Затопление Нью-Йорка из-за глобального потепления показали на видео
Создан искусственный интеллект для «игры со шрифтами»
Доказана невозможность воскрешения динозавров
Все материалы
Спорт
Лига чемпионок
Битва подруг и жен футболистов «Реала» и «Ювентуса»
Роберто МанчиниИтальянская мода
Чего ждать от прихода в «Зенит» Роберто Манчини
Арсен ВенгерПожизненный срок
Венгер, Фергюсон и другие тренеры-долгожители мирового футбола
Ковальчук отказался от переезда в НХЛ
Месси решил открыть посвященный самому себе парк в Китае
Бывший тренер «Зенита» обвинил Манчини в желании заработать
Дзюба пропустит Кубок конфедераций
Все материалы
Культура
С нелюбимыми не расставайтесь
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Чудо-женщины» до Андрея Звягинцева
Ленин-велосипедист и Башмет-альтист
Главные события книжного фестиваля на Красной площади
Спешит на помощь
Дэйл Купер и Дэвид Линч в «Твин Пикс» напоминают человечеству, где искать истину
Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев
Артемий Лебедев создал сайт для раскрашивания черно-белых изображений
Вышел трейлер фильма Covfefe об опечатке Трампа
Минздрав потребовал запретить господдержку фильмов с курением
Все материалы
Интернет и СМИ
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
Баста заставил Life удалить данные о наркотиках в его клубе
Ролик с покусавшим круассан котом назвали величайшим видео интернета
На Social Media Moscow представят 12 главных кейсов в SMM
Дети-полицейские арестовали Козловского и побили Урганта за чтение «Гамлета»
Все материалы
Ценности
Карбюратор... и что у них есть еще там
Самые красивые авто на аукционе Greenwich Concours d'Elegance
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На фанатов «Гарри Поттера» наденут браслеты
Vetements отказался от шоу в Париже
Демна Гвасалия превратил моделей Balenciaga в офисных клерков
Личные вещи принцессы Леи выставили на торги
Rolls-Royce покажет публике Phantom Фреда Астера
Все материалы
Путешествия
Коктебель от Волошина до Македонского
Чем заняться в пристанище поэтов, романтиков и дельтапланеристов
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Албания отменила визы для россиян на время курортного сезона
Обезвреживание пьяного дебошира на борту самолета в США сняли на видео
Российского туриста нашли повешенным в отеле на Пхукете
В Казахстане спасли заблудившихся в степи туристов из Швейцарии
Российская семья заплатила 1,7 миллиона рублей за перелет в Токио
Все материалы
Из жизни
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Проклятие изумруда за миллиард долларов
За самоцвет боролись бизнесмены, мошенники и стартап, но он не достался никому
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Черепаха разбила автомобиль в Китае
Белая акула увязалась за байдаркой в Калифорнии
Трамп оставил белый след на руке вьетнамского премьера
Власти Юты выступили против брака между мужчиной и малолетним ноутбуком
Все материалы
Тест-драйв самого продаваемого кроссовера России
Длительный тест Hyundai Creta: итоги и сравнение с конкурентами
Время. Деньги
Сколько стоят секунды на Северной Петле
Самые дорогие машины России
Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж
Самый быстрый «Финик»
Три причины дать шанс новому купе Infiniti Q60: первый тест-драйв
Новую BMW M5 случайно рассекретили в Need For Speed
Nissan обновил X-Trail
В Китае построили пятиуровневую мегадорогу
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы