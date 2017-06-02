Скрывавшуюся от полиции 19 лет цыганку задержали в Кузбассе

Полицейские в городе Прокопьевск (Кемеровская область) задержали 59-летнюю цыганку, которая почти 19 лет жила по чужому паспорту с вклеенной фотографией, скрываясь от правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Стражи порядка задержали женщину, проверяя информацию об использовании поддельного паспорта; у нее изъяли документ, выписанный на имя жительницы Челябинска. Дактилоскопия показала, что задержанная — уроженка Новокузнецка, которую в 1998 году объявили в розыск за незаконный оборот наркотиков и хранение оружия и боеприпасов, но ей удалось скрыться.

«В конце 1990-х злоумышленница скрывалась в Челябинской области, где нашла паспорт на имя местной жительницы. В документ подозреваемая вклеила свою фотографию и стала пользоваться им как своим. Почти 19 лет женщина жила по чужому паспорту, чтобы скрываться от полиции», — рассказали в региональном управлении МВД.

11 апреля житель Москвы Роман Зарипов рассказал, что ему удалось пройти все пункты контроля в петербургском аэропорту Пулково по чужому паспорту.