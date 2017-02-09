Суданец больше года скрывался в Заполярье от депортации

В Мурманской области был задержан гражданин Судана, который целый год незаконно находился в России. Об этом сообщает «СеверПост». По решению суда, он должен был покинуть страну еще в 2015 году, однако скрывался у своей возлюбленной в заполярном поселке Титан, рассчитывая получить убежище.

«На вопрос полицейских, почему он не уехал в Судан, отвечает, что не понимает языка и требует переводчика», — рассказала начальник пресс-службы УМВД Мурманской области Марина Шихова.

Известно, что африканец закончил вуз в Краснодарском крае и давно проживает на территории России. По окончании учебы он переехал в Москву, но из-за отсутствия необходимых документов по решению суда был депортирован. Однако он не вернулся на родину, а уехал в Мурманск.

В настоящее время суданец находится в изоляторе временного содержания и вместе со своим адвокатом добивается пересмотра дела о депортации.