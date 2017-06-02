Литовские пограничники сняли с поезда четырех российских военных

Литовские пограничники отказались пропустить четырех российских военных, которые следовали транзитом через территорию республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вечером в четверг, 1 июня, сотрудники Службы охраны госграницы Литвы проверяли документы у пассажиров поезда, который шел по маршруту Калининград — Москва.

«[В итоге] выяснилось, что в одном купе находятся четверо российских военных в гражданской одежде», — сказал агентству BNS представитель ведомства Гедрюс Мишутис.

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Отмечается, что когда группа военных из четырех и более человек следует транзитом через Литву, они считаются военным отрядом, поэтому для них требуется разрешение на проезд, которого у россиян не было.

«Они были сняты с поезда, пограничники написали отказ в разрешении пересечь госграницу», — сказал Мишутис.

До полуночи российских военных вернули на другом поезде в Калининградскую область.