В Крыму двух серфингистов унесло в открытое море

Двух серфингистов штормом унесло от берегов Крыма в открытое море. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Как отмечается в пресс-релизе, 1 июня был получен сигнал о том, что в районе пляжа «Меркурий» у поселка Заозерное в море на расстоянии 500 метров от берега два человека просят помощи. На место происшествия были направлены водолазы-спасатели, которые и доставили серфингистов на сушу. Выяснилось, что двое жителей Евпатории, выйдя в море для занятия виндсерфингом, из-за сильного ветра и волнения не смогли удержаться на плаву.

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«Любители экстрима проигнорировали экстренное штормовое предупреждение от МЧС России в этот день и отнеслись халатно к личной безопасности», — прокомментировал этот случай начальник управления МЧС по Республике Крым Сергей Шахов.

В марте в сети было распространено видео, на которой группа серфингистов занялась плаванием по бушующим волнам реки во время тропического шторма «Дебби» в Австралии. Представитель аварийно-спасательной службы региона Новый Южный Уэльс Марк Морроу назвал данную видеозапись ролик отвратительной, а поведение серфингистов глупым.