Российская семья заплатила 1,7 миллиона рублей за перелет в Токио

Российская семья заплатила почти 1,7 миллиона рублей за перелет из Таллина в Токио и обратно весной текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-турагентства Biletix, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 2 июня.

За такую сумму в столицу Японии улетели четыре человека, авиабилет для каждого члена семьи обошелся примерно в 416,5 тысячи рублей. Данное бронирование стало самым дорогим на Biletix прошедшей весной.

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Кроме того, в этот же период турист купил билет в оба конца из Москвы в Дуалу (крупнейший город Камеруна) за 560,9 тысячи рублей. Перелет из российской столицы в мексиканский город Леон-де-лос-Альдама и обратно обошелся семейной паре в 524 тысячи рублей.

По данным Biletix, большинство российских туристов (41 процент) тратят на авиабилеты 10-20 тысяч рублей туда-обратно. Более 30 тысяч расходуют на эти цели только 12 процентов, а свыше 50 тысяч — 1,2 процента граждан.

В марте сообщалось, что российский бизнес-турист заплатил более миллиона рублей за путешествие рейсом британского перевозчика British Airways из Лондона в Токио в один конец.

