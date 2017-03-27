Россиянин заплатил более миллиона рублей за перелет из Лондона в Токио

Российский бизнес-турист заплатил 1,07 миллиона рублей за перелет на лайнере британского перевозчика British Airways из Лондона в Токио. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 27 марта.

Такие деньги путешественник, работающий в энергетической отрасли, отдал в 2016 году за перелет первым классом в один конец. Этот авиабилет, по данным «Аэроклуба», стал рекордным по цене среди всех, заказанных деловыми туристами из России в прошлом году.

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Также стало известно, что Лондон возглавил тройку зарубежных городов, куда чаще всего летали бизнес-классом по работе российские путешественники в 2016 году. Кроме того, в топ-3 вошли Нью-Йорк и Париж. Отмечается, что количество перелетов бизнес-туристов из России в Киев выросло на 22 процента в прошлом году.

Среди российских городов наиболее востребованными в данном плане направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

В целом количество перелетов бизнес-классом по России увеличилось на 18 процентов в 2016 году (по сравнению с 2015-м).

В феврале текущего года деловой путешественник заплатил 189 тысяч рублей за перелет из Москвы в Сочи и обратно, чтобы принять участие в Российском инвестиционном форуме.

