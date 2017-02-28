Бизнес-турист заплатил 189 тысяч рублей за поездку на инвестфорум в Сочи

Деловой путешественник заплатил 189 тысяч рублей за перелет в бизнес-классе из Москвы в Сочи и обратно. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 28 февраля.

Представитель организации из энергодобывающего сектора отправился в Сочи на Российский инвестиционный форум. Купленный им авиабилет стал самым дорогим среди всех, приобретенных для посещения данного мероприятия.

Кроме того, выяснилось, что другой деловой турист заплатил 135 тысяч рублей за три ночи в пятизвездочном сочинском отеле. Это бронирование гостиницы стало самым дорогим среди всех, сделанных посетителями форума.

Больше всего участников в этом году прибыло на сочинское мероприятие из Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя. При этом число бизнес-туристов из Северной столицы выросло втрое в сравнении с аналогичным периодом в сентябре-октябре 2016 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 27 по 28 февраля. В мероприятии принимают участие зарубежные и отечественные бизнесмены, российские чиновники, представители научных кругов и так далее. Форум, в частности, посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В январе 2016 года деловой турист из России заплатил миллион рублей за аренду такси с англоговорящим водителем на период Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.