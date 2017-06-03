«Севастополь» досрочно стал чемпионом Крыма по футболу

Футбольный клуб «Севастополь» обеспечил себе досрочную победу в чемпионате Крыма, со счетом 6:0 обыграв в 27-м туре первенства «КФУ-Бахчисарай». Об этом в субботу, 3 июня, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников, болевший за команду на трибуне стадиона, поздравил футболистов с победой: «Игра была очень динамичной и зрелищной. Конечно, впереди еще заключительная игра сезона, но наша команда уже вне досягаемости. Севастополь – чемпион!»

По окончании матча глава Севастополя зашел в раздевалку к футболистам, чтобы поприветствовать их. Овсянников сказал команде, что и в следующем игровом сезоне правительство Севастополя окажет клубу финансовую поддержку: «Мы всегда поддерживали и будем поддерживать развитие футбола в Севастополе. Мы гордимся нашим клубом, и сделаем все возможное для его развития!»

Дмитрий Овсянников отметил, что посетит и финальную игру чемпионата Крыма, которая состоится через неделю, 10 июня. «Севастополь» сыграет с «Евпаторией», которая на данный момент находится на третьем месте турнирной таблицы.