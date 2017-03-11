Крым
 

УЕФА выделил Крыму миллион евро на развитие футбола

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 1 миллион евро на развитие футбола в Крыму. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщается на сайте Крымского футбольного союза (КФС).

В этот день в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне прошло совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, управляющего делами КФС Ольги Безугловец представителей финансового и юридического департаментов УЕФА.

На встрече обсуждались актуальные проблемы развития данного вида спорта в регионе и выработка путей их решения. Представители Союза высоко оценили деятельность крымских коллег и пообещали им максимальную поддержку.

«УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА "Хет-трик", направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием», — говорится в сообщении пресс-службы КФС.

Лауринец и Лакович добавили, что УЕФА с вместе с КФС будет обучать футбольных тренеров и арбитров Крыма, повышать их квалификацию, а также проводить лицензирование.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведения референдума, на котором подавляющее большинство участников проголосовали за это решение.

В конце ноября 2016-го КФС объявил о создании своей футбольной команды, в нее вошли 24 спортсмена и шесть человек из числа персонала.

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