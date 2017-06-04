Власти Бахрейна запретили работать единственной оппозиционной газете Al-Wasat

Власти Бахрейна временно закрыли независимую газету Al-Wasat из-за статьи о беспорядках в Марокко. Ее работа приостановлена «до дальнейшего уведомления», сообщает в воскресенье, 4 июня, Associated Press.

Как рассказал главный редактор газеты Мансур аль-Джамри (Mansoor al-Jamri), управление по вопросам информации сначала уведомило сотрудников издания в устно. Немного позже заявление было опубликовано на сайте государственного агенства BNA.

В сообщении отмечается, что работа Al-Wasat заморожена «из-за периодических нарушений закона и распространения информации, которая может вызвать разногласия в обществе и подорвать отношения королевства с другими странами». Указывается, что причиной послужил воскресный материал с «диффамацией дружественной арабской страны».

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По словам аль-Джамри, статья была посвящена недавним протестам в городе Эль-Хосейма на севере Марокко. Беспорядки продолжаются там с октября после гибели торговца в мусороуборочном комбайне: мужчина пытался спасти товар, который конфисковали чиновники. Главред назвал запрет «полнейшим сюрпризом».

Сотрудник международной некоммерческой правозащитной организации Human Rights First Брайан Дули (Brian Dooley) объяснил решение приостановить публикации тем, что бахрейнские власти «боятся фактов и качественной журналистики». «Сегодняшний шаг — последняя попытка Бахрейна предотвратить критическое освещение происходящего в стране», — считает он.

В январе Al-Wasat запрещали публиковать свои материалы в интернет-версии. Нынешняя приостановка деятельности издания уже третья с «арабской весны» 2011 года, напоминает AP. Газета считается единственной независимой в Бахрейне.