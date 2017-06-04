Полиция Лондона сообщила о третьем инциденте в городе

Лондонская полиция в своем Twitter сообщила о третьем за вечер 3 июня чрезвычайном происшествии в городе, на сей раз в районе Воксхолл.

Конкретных подробностей относительно случившегося в районе, который находится в трех километрах к юго-западу от Лондонского моста, не приводится.

Также полиция подтвердила факт наезда микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту и нападение на людей на рынке Боро недалеко от моста.

Ранее газета The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.