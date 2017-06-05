Британские дизайнеры начали строить дома для собак за 200 тысяч долларов

Британская компания Hecate Verona разработала линейку домиков для собак, оснащенных по последнему слову техники. На ее создание у дизайнеров ушло порядка трех лет. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Luxurylaunches.

Дома для питомцев оснащены системой кондиционирования воздуха, отоплением, внутренним инаружным освещением, а также системами подачи пищи и воды и конференц связью, чтобы хозяин мог связываться со своей собакой, если он в отъезде.

В отделке использованы редкие породы дерева и натуральный камень: мрамор и доломит. На изготовление одного дома уходит несколько месяцев. Цены на модели начинаются от 40 тысяч долларов, а некоторые модели обойдутся в 200 тысяч.

В середеине мая 2017 года американская компания Killspencer, которая специализируется на создании аксессуаров из кожи, представила первую в своей истории коллекцию для собак. В линейку вошли поводки, шлейки и ремни, изготовленные из натуральной кожи вручную. По желанию на поводок можно нанести монограмму с инициалами владельца или кличкой питомца.