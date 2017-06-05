Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

Как пояснили в аппарате главы кабинета министров, данное решение было принято в связи с перегруженностью рабочего графика Йылдырыма.

Материалы по теме «Здесь вам не базар» Отношения Анкары и Берлина становятся все хуже

Габриэль находится в Турции с официальным визитом. Он провел переговоры с со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как указывает Deutsche Welle., в центре переговоров была попытка урегулировать конфликт между Берлином и Анкарой вокруг права немецких парламентариев посещать солдат бундесвера, размещенных на турецкой базе ВВС Инджирлик. Но дипломатические усилия потерпели неудачу.

15 мая сообщалось, что турецкие власти в очередной раз отказали группе немецких депутатов в посещении авиабазы. Одной из причин, по которым сорвался визит парламентариев, стал тот факт, что Германия предоставила на своей территории убежище нескольким турецким офицерам, подозреваемым в причастности к попытке государственного переворота. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя действия Анкары, заявила, что Берлин рассмотрит вопрос о выводе своих войск из Турции.

На авиабазе Инджирлик размещены 260 военнослужащих бундесвера. Это пилоты, техники и инженеры из состава немецкой авиагруппы. принимающей участие в операции международной коалиции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая проводится на территории Сирии.