Объявлена дата выхода FIFA 18

Студия Electronic Arts анонсировала новую часть футбольного симулятора FIFA. Первый трейлер игры был опубликован на YouTube-канале компании.

Лицом FIFA 18 стал игрок испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду. «Мне очень приятно, что мой портрет будет на обложке FIFA 18. Я испытываю невероятные ощущения и счастлив, что выбрали именно меня», — приводятся слова спортсмена в пресс-релизе Electronic Arts, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Игра выйдет на PS4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch, а также на PS3 и Xbox 360 29 сентября. Больше подробностей о проекте станет известно на конференции Е3 10 июня.