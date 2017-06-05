Источником «инопланетных» сигналов назвали космические струны

Китайские и американские ученые предложили возможное объяснение быстрым радиовсплескам — единичным мощным радиоимпульсом, одним из объяснений которых считается деятельность инопланетян. Соответствующее исследование имеется в редакции «Ленты.ру».

Специалисты полагают, что быстрые радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами — реликтовыми одномерными складками пространства-времени. Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы.

Материалы по теме Их взрывы Найден источник инопланетных сигналов

Параметры излучения гипотетических сверхпроводящих струн, по мнению авторов, укладываются в наблюдаемые характеристики достигающих Землю быстрых радиовсплесков. Ученые отмечают, что для проверки их гипотезы необходимы продолжительные астрономические наблюдения.

Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году радиотелескопом в Австралии, данные с которого обработали только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование около 20 таких сигналов. Их вероятным источником ученые считают, в частности, нейтронную звезду или инопланетян.