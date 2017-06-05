Наука и техника
 

Источником «инопланетных» сигналов назвали космические струны

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Китайские и американские ученые предложили возможное объяснение быстрым радиовсплескам — единичным мощным радиоимпульсом, одним из объяснений которых считается деятельность инопланетян. Соответствующее исследование имеется в редакции «Ленты.ру».

Специалисты полагают, что быстрые радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами — реликтовыми одномерными складками пространства-времени. Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы.

Параметры излучения гипотетических сверхпроводящих струн, по мнению авторов, укладываются в наблюдаемые характеристики достигающих Землю быстрых радиовсплесков. Ученые отмечают, что для проверки их гипотезы необходимы продолжительные астрономические наблюдения.

Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году радиотелескопом в Австралии, данные с которого обработали только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование около 20 таких сигналов. Их вероятным источником ученые считают, в частности, нейтронную звезду или инопланетян.

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