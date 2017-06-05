Арестованный по делу о хищениях бывший глава банка «Огни Москвы» умер в больнице

Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, арестованный по уголовному делу о хищении более 7,5 миллиарда рублей, умер в больнице. Об этом сообщила «Ленте.ру» адвокат Алена Жемчугова в понедельник, 6 июня.

По ее данным, он впал в кому еще в феврале, находясь в камере следственного изолятора, и, не приходя в сознание, скончался в больнице 12 мая.

У Морозова было наследственное заболевание Виллебранда-Диана, при котором происходят спонтанные кровотечения в связи с плохой свертываемостью крови. «Ему необходимо было делать переливания, мы неоднократно подавали жалобы, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест с правом посещения больницы. Он остался бы жив, если бы получал медицинскую помощь, но нам везде отказали, потому что его заболевание не входит в перечень тех, при которых нельзя содержать под стражей», — сказала адвокат, добавив, что Морозов провел три года в СИЗО.

«В июне 2016 года у него случилось брюшное кровотечение, я не нашла его в СИЗО, оказалось, его госпитализировали. Еле-еле спасли, ему сделали полостную операцию, откачали 2,5 литра крови. Тогда главный врач больницы дала заключение, что он в тяжелейшем состоянии, но Мосгорсуд продлил ему срок ареста свыше года», — сказала Жемчугова. По ее мнению, в смерти Морозова повинны судебные органы и ФСИН. Адвокат напомнила о существующем запрете на арест обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

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«Он вину не признавал, схема была еще до него разработана владельцем банка, который сбежал за границу», — утверждает правозащитник.

6 апреля 2016 года стало известно о завершении следствия по делу о хищениях средств в банке «Огни Москвы». По данным МВД, с 2010 по 2014 год руководители и сотрудники финансовой организации выдавали кредиты подконтрольным фиктивным компаниям, похитив таким образом свыше шести миллиардов рублей. Еще полтора миллиарда были украдены со счетов вкладчиков. В деле фигурировали семь человек, в числе которых была бывший президент банка «Огни Москвы» Мария Росляк. Басманный суд Москвы в 2016 году приговорил ее к четырем годам колонии, но отложил исполнение наказания до того момента, когда ее детям исполнится 14 лет.

С 24 апреля 2014 года банк, занимавший 172-е место по величине активов, прекратил прием вкладов. На тот момент их объем составлял 12 миллиардов рублей. А 16 мая того же года Банк России отозвал лицензию у кредитной организации.