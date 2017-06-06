Двое игравших со спичками детей сгорели заживо в Сибири

В селе Новокурупкаевка Барабинского района (Новосибирская область) игравшие со спичками четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка сгорели заживо в машине. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел днем во вторник, 6 июня. Дети находились с отцом, а их мать уехала по делам в Новосибирск. Пока мужчина смотрел за девятимесячном ребенком, мальчик и девочка взяли из дома спички и забрались в салон припаркованной во дворе машины отца ВАЗ-2106.

«Они стали жечь спички, в результате произошло возгорание салона транспортного средства, при этом дети не смогли его покинуть и погибли», — отмечается в сообщении управления.

Следователи уточняют все обстоятельства происшествия. Семья, в которой росли погибшие дети, считалась благополучной.

В августе 2016 года двое десятилетних мальчиков сгорели заживо в шалаше, построенном в лесу около Братска в Иркутской области. Спасателей вызвал школьник, ставший очевидцем происшедшего. Когда он подбежал к постройке, огонь уже перекрыл выход находившимся внутри детям.