Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест

Неизвестные установили на Белых скалах Дувра в Великобритании гигантскую фигуру премьер-министра Терезы Мэй, показывающую Европе непристойный жест. Об этом сообщает Reuters.

Фигура была одета в юбку цветов британского флага. Указательный и средний палец ее левой руки были направлены вверх в форме латинской буквы «V», при этом кисть была повернута тыльной стороной вперед. В Великобритании такой жест считается оскорбительным.

Местные жители рассказали изданию Kent Online, что работа над сооружением началась еще в пятницу, 2 июня, и продолжалась три дня. На строительной площадке трудились не менее 12 человек, и у них был автокран. Вскоре после появления фигура была демонтирована.

Моряки издавна считали Белые скалы Дувра символом приближения к берегам Англии. В этом месте пролив Ла-Манш сужается, и расстояние между страной и континентальной Европой составляет около 40 километров.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по результатам референдума 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших. В Дувре за Brexit проголосовали почти две трети жителей.

7 мая сообщалось, что английский художник Бэнкси нарисовал на фасаде одного из зданий в Дувре флаг Евросоюза с 11-ю золотыми звездами.