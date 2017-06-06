Новейший авианосец Королевского флота выйдет в море в последнюю декаду июня

Новейший авианосец Королевского флота, Корабль Ее Величества «Куин Элизабет» должен впервые выйти на ходовые испытания 21-24 июня 2017 года. Об этом сообщает журнал UK Defence со ссылкой на собственные источники.

Подготовка авианосца к выходу в море завершается в Росайте. Первый этап испытаний продлится 11 недель, и будет разделен на два пятинедельных цикла с перерывом между ними.

Испытания корабля планировалось начать весной 2017 года, однако решение некоторых технических вопросов заставило перенести этот срок. В то же время, по мнению источников издания, этот перенос не выходит за рамки намеченной программы.

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Как сообщил журналу первый лейтенант корабля (должность в Королевском флоте, аналогичная должности старшего помощника командира корабля в ВМФ России – прим. «Ленты.ру»), лейтенант-коммандер Боб Хокинс, первый этап испытаний продлится 11 недель, и будет разделен на два пятинедельных цикла с перерывом между ними.

Ранее вертолеты Merlin HM.2 820-й эскадрильи авиации Королевского флота прошли учения в рамках подготовки базированию на авианосце. «Мерлин» станет первым летательным аппаратом на новом корабле. В дальнейшем «Куин Элизабет» будет использовать также вертолеты AW159 Wildcat, истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, а также, при необходимости, боевые вертолеты Apache и тяжелые транспортные Chinook Королевских ВВС.

Строительство авианосца «Куин Элизабет» началось в июле 2009 года. Присвоение имени и спуск на воду прошли в июле 2014. До конца 2017 года корабль должен быть передан флоту и в течение двух лет достичь боевой готовности. В 2020 году флот должен получить однотипный авианосец «Принс оф Уэлс».