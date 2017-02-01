Испытания новейшего британского авианосца перенесли на лето 2017 года

Новейший британский авианосец «Куин Элизабет» выйдет в море на испытания летом 2017 года вместо весны, как было запланировано. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

Перенос сроков испытаний подтвердила заместитель министра обороны по закупкам для вооруженных сил Харриет Болдуин, объяснив задержку корректировкой программы испытаний.

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В начале июля 2014 года королева Елизавета II торжественно окрестила новейший британский авианосец, который получил имя «Куин Элизабет» в честь первой носительницы этого имени — Елизаветы Тюдор, правившей Англией с 1558 по 1603 год.

«Куин Элизабет» — крупнейший корабль, когда-либо входивший в состав британского флота. Длина авианосца — 280 метров, ширина — 70, команда вместе с экипажами самолетов составит 1600 человек. Это одиннадцатый корабль под данным именем в британском флоте, причем лишь два его предшественника были потеряны в сражениях: один был сожжен голландцами во время англо-голландских войн, другой захвачен французами. Остальные благополучно прослужили свой срок и были проданы на слом.