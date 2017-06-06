Немцев уличили в наживе на рожающих беженках

Немецкие мужчины нередко называют себя отцами детей беженок за деньги. Об этом сообщает The Local.

«Речь идет о ряде случаев, мы фиксируем их каждый месяц. Кто-то даже "взял" на себя отцовство десяти детей», — заявил берлинский прокурор Мартил Штелтнер. По его словам, всего зарегистрировано около 700 ложных «отцовств».

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По немецким законам, мужчина может считаться отцом ребенка, если он заявил об этом. Быть биологическим родителем при этом совершенно необязательно. Предприимчивые немцы пользуются этим, и за несколько тысяч евро называют себя отцами нерожденных детей мигранток.

Алиментов им при этом платить не нужно — расходы по содержанию матерей-одиночек берет на себя государство, ребенок получает немецкое гражданство, а мать — право легально жить в стране. Пока у правоохранителей нет способа борьбы с этим мошенничеством — все происходящее не выходит за рамки закона. Власти пообещали принять меры и внести изменения в нормативно-правовую базу.