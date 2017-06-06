Владелец крупнейшей коллекции по «Звездным войнам» заявил о краже редких фигурок

Стивен Сансуит, обладатель крупнейшей в мире коллекции сувениров, посвященных вселенной «Звездных войн», сообщил, что его обокрали на 200 тысяч долларов. Об этом пишет The Guardian во вторник, 6 июня.

По словам Сансуита, из его музея в Калифорнии (США), где выставлена коллекция, были похищены 100 «редких винтажных статуэток, произведенных в США и других странах». Поклонник «Звездных войн» отметил, что знает человека, укравшего фигурки. По его словам, это коллекционер Эдвард Каннингем, с которым Сансуит был знаком на протяжении 20 лет и которого ранее считал своим другом.

Каннингем был арестован полицией, ему предъявили обвинения в краже в особо крупных размерах. Однако большинство предметов вернуть не удалось, так как они были распроданы, отметил Сансуит.

В собрании поклонника «Звездных войн» более 93 тысяч предметов. Оно внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная коллекция предметов по киносаге.

Первый фильм космической эпопеи под названием «Звездные войны: Новая надежда» появился на экранах 25 мая 1977 года. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и спин-оффа. В декабре на экраны выйдет восьмая часть.