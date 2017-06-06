Художник заявил о готовности избивать «тупых людей» за порчу арт-объектов

Немецкий художник и скульптор-неоэкспрессионист Маркус Люперц объяснил, почему великие картины часто не встречают понимания у широкой публики. Об этом он рассказал в интервью порталу Artnet.

«Люди слишком тупы для искусства, для великого искусства. Можно написать это жирным шрифтом: "Люди слишком тупы для великих картин"», — отметил Люперц.

Художник привел в качестве примера один из скандалов, произошедший на его выставке в Зальцбурге. Тогда посетитель обмазал дегтем и обклеил перьями полотно и скульптуру Люперца.

«Если бы я был там, я бы набил ему лицо, но меня там не было, и я ничего не могу поделать. Никто не смеет трогать мои работы в моем присутствии, или я изобью его до смерти», — заявил скульптор.

Он добавил, что вкладывает всю свою страсть в произведения, и, по его мнению, нужно хотя бы уважать его труд.

Маркуса Люперца называют художником-дьяволом за провокативные арт-объекты и современным денди за аристократический стиль. В 2014 году его выставка проходила в петербургском Эрмитаже.