Из жизни
 

Собака на тракторе придавила 70-летнего хозяина-мультимиллионера

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Дерек Мид
Дерек Мид

Британский мультимиллионер Дерек Мид умер от сердечного приступа после наезда трактора, который привела в действие его собака. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, близкий его семье.

Инцидент произошел на собственной молочной ферме Мида в графстве Сомерсет на юге Англии в воскресенье, 4 июня. Предполагается, что питомец запрыгнул в машину, случайно запустил ее и придавил 70-летнего хозяина.

На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, но мужчину не удалось спасти.

Как отмечает издание, семья Мидов занимается сельским хозяйством в графстве с XV века. Дерек Мид нажил состояние в основном на молочном животноводстве, разведении свиней, овец и коров. Он активно участвовал в политической жизни региона и строительных проектах, избирался в Совет Северного Сомерсета. У фермера жили колли и терьеры. Мид также был владельцем Mead Group, которой принадлежит один из крупнейших аукционных центров в Южной Англии.

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