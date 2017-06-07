Украинский суд вынес приговор министру внутренних дел ДНР

Украинский суд вынес обвинительный приговор министру внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексею Дикому. Об этом в среду, 7 июня, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Во время судебных слушаний установлено, что в мае-июне 2014 года Алексей Дикий (...) участвовал в захвате административного здания УБОП (управления по борьбе с организованной преступностью — прим. «Ленты.ру») в Донецкой области в городе Донецке», — написала представитель надзорного ведомства.

Как отметила Сарган, Дикий был осужден заочно, так как находится на неподконтрольной Киеву территории. Ему инкриминировали статью «Участие в террористической организации».

В конце мая стало известно, что бывшего министра образования ДНР, активную участницу борьбы за федерализацию региона Татьяну Мармазову могут выдать Украине. Ее задержали в Туле по обвинению в нарушении миграционного законодательства.

Активисты самопровозглашенных республик, бойцы ополчения Донбасса и сторонники федерализации Украины преследуются Киевом. Обычно им предъявляют обвинения в сепаратизме и причастности к террористической деятельности.