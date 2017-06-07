Ученые показали риски от употребления больших и малых доз алкоголя

Ученые из Университета Оксфорда и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) показали, что употребление даже небольших доз алкоголя связано с повышенными рисками резкой деградации когнитивных способностей. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The BMJ, кратко о нем сообщает издание EurekAlert!.

Специалисты использовали данные о еженедельном потреблении алкоголя и динамике когнитивных функций у случайно выбранных 550 здоровых мужчин и женщин. Эти люди приняли участие в специальном исследовании, длившемся 30 лет (1985-2015 годы) и оценивающем влияние социально-экономических факторов на здоровье около 10 тысяч взрослых британцев.

В начале исследования средний возраст участников составлял 43 года, ни один из них не страдал алкогольной зависимостью. Тесты проводились через равные промежутки времени, все участники прошли магнитно-резонансную томографию мозга.

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Высокий уровень употребления алкоголя в течение 30-летнего периода исследования был связан с повышенным риском развития атрофии гиппокампа — повреждения головного мозга, негативно сказывающегося на памяти и пространственной ориентации.

Самый высокий риск деградации когнитивных способностей был у тех, кто употреблял более 30 единиц алкоголя (единица эквивалентна 30 граммам водки) в неделю. У умеренно пьющих (14-21 единицы) риск развития атрофии гиппокампа был в среднем в три раза выше, чем у трезвенников.

Специалисты отмечают, что, по их мнению, употребление даже небольших порций алкоголя чревато негативными последствиями для организма человека. Ранее американские медики опровергли распространенное мнение о пользе для сердца умеренного употребления алкоголя.