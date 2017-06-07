Говорящие дроны-промоутеры «напали» на визовые центры в Москве

Дроны с портативными акустическими системами появились возле ряда визовых центров в Москве. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 7 июня, рассказали специалисты финансового сервиса «Сравни.ру», организовавшего данную акцию.

Беспилотники призывали туристам приобретать страховку для путешествия онлайн, а не у агентов, обычно предлагающих свои услуги возле визовых центров. Во втором случае отдыхающие рискуют купить полис по завышенной цене.

Кроме того, страховые агенты могут навязать ненужные туристам опции для удорожания полиса, а также продать поддельный документ. Акция состоялась возле визовых центров Дании, Нидерландов, Исландии, Венгрии, Словакии и Франции.

