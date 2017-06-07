Мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте Мадрида

В общественном транспорте Мадриде, столицы Испании, запретили сидеть с чересчур широко расставленными ногами. Об этом в среду, 7 июня, пишет издание The Local.

Мадридская муниципальная транспортная компания объявила, что в метро, автобусах и поездах появятся знаки, уведомляющая пассажиров о запрете. На них изображен человечек, который раздвинул ноги настолько широко, что перестал умещаться на своем сиденье.

«Новая информационная иконка сообщает, что сидеть в позе, которая мешает другим, запрещено, — поясняется в распространенном компанией заявлении. — Она напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространств каждого пассажира».

Решение о запрете было принято после начавшегося на Change.org сбора подписей под требованием разместить в мадридском метро плакаты, направленные против неуважительного сидения. «Неуважительным сидением называют свойственную некоторым мужчинам привычку широко раздвигать ноги в общественном транспорте, занимая чужое место», — поясняет петиция.

В 2014 году кампания против мужского неуважительного сидения прошла в общественном транспорте Нью-Йорка и Сиэтла.

В 2015 году термин manspreading, обозначающий неуважительное по отношению к окружающим сидение с широко раздвинутыми ногами, добавили в Оксфордский словарь английского языка.