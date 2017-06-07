Зрителей разозлило решение канала скрыть намеки на терроризм в «Назад в будущее»

В сети раскритиковали американскую телесеть Turner Broadcasting System (TBS) за сокрытие слова «террористы» во время показа первой части фантастической трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Первым на это обратил внимание пользователь Twitter с ником DavidRutz.

Он прикрепил отредактированный TBS эпизод в сравнении с оригиналом. Сотрудники канала исправили фразу главного героя трилогии Марти Макфлая «тебя застрелят террористы» на «тебя застрелят», отмечает микроблогер. Изменение коснулось и текста письма, которое читал Макфлай.

«Вау, вот же гнусный хлам», — заявили недовольные редактурой TBS пользователи. Поклонники фильма принялись критиковать телесеть и отметили, что из-за подобных правок террористов меньше не станет. «Если мы притворимся, что их не существует, они перестанут причинять нам вред?» — поинтересовался один из микроблогеров.

«Таков современный мир. Не смей ранить чьи-то чувства и обязательно редактируй произведения искусства, чтобы не расстраивать террористов. Может быть, это их остановит», — подытожил другой.