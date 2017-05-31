CNN уволила ведущую за демонстрацию изображения «окровавленной головы Трампа»

Комедиантка Кэти Гриффин, которая вела новогоднюю программу CNN, больше не появится на телеканале в этом качестве, контракт с ней расторгнут. Об этом говорится в сообщении на сайте вещателя.

Решение было принято на следующий день после того, как в сети были опубликованы фотографии Гриффин, держащей в руке изображение окровавленной головы, похожей на голову президента США Дональда Трампа.

Гриффин извинилась за изображение, сделанное фотографом Тайлером Шилдсом, который известен своими провокационными работами в отношении знаменитостей. «Я прошу у вас прощения, я зашла слишком далеко», — заявила Гриффин в своем Instagram. «Я ошиблась», — добавила она.

С 2007 года Гриффин вела новогоднюю программу CNN совместно с Андерсоном Купером. Ее коллега заявил, что был «потрясен фотосессией». «Это явно отвратительно и совершенно неуместно», — написал Купер в своем Twitter.

Официальный представитель CNN, в свою очередь, назвал фотографии «отвратительными и оскорбительными».

Трамп написал в Twitter, что Гриффин «должно быть стыдно» за свой поступок. «Мои дети, особенно мой 11-летний сын, Бэррон, испытали тяжелое потрясение из-за этого», — отметил он. — Тошнотворно!»

Челси Клинтон, дочь бывшей конкурентки Трампа на выборах, кандидата от демократов, Хиллари Клинтон, назвала фотографию «гнусной и неправильной». «Не смешно шутить по поводу убийства президента», — подчеркнула она в Twitter.