«Зверя» Трампа укрепили и защитили от пуль

Компания General Motors вывела на дорожные тесты новый лимузин президента США Дональда Трампа. Машина получила название The Beast («Зверь»), сообщает Motor1. Автомобиль проходил испытания на полигоне в городе Милфорд.

Машина внешне напоминает флагманский седан Cadillac последнего поколения, но отличается от него измененной решеткой радиатора и более высоким клиренсом. По данным издания, машина получила бронированное днище и кузов, который сможет выдержать прямое попадание из любого вида огнестрельного оружия.

Цена на обновленный лимузин не называется, однако нынешний автомобиль Трампа — тоже названный The Beast — стоит порядка 1,2 миллиона долларов. На нем установлены пуленепробиваемые стекла. Кроме того, машина может ездить и на спущенных колесах. Автомобиль оборудован приборами ночного видения и имеет усиленное днище, которое выдержит взрыв фугаса. В машине также есть оружейный арсенал и запасы крови нужной группы на случай ранения главы государства.

В конце мая машине не смогла проехать в ворота королевской резиденции в Брюсселе, так как оказалась слишком широкой.