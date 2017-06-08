Источник прокомментировал обыски в «Руси сидящей»

Следственные действия в офисе движения «Русь сидящая» не связаны с деятельностью этой организации, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что оперативники пришли в офис в связи с необходимостью изъять документы в рамках доследственной проверки по факту мошенничества в особо крупном размере. «В настоящее время нет никаких претензий к движению. Документы касаются действий третьих лиц и необходимы для проведения сверки и сравнений», — уточнил собеседник редакции.

Он также сообщил, что руководство движения с самого начала было проинформировано об отсутствии претензий к самой «Руси сидящей» и «поднятая шумиха, по сути, самореклама организации».

Сотрудники столичных правоохранительных органов от официальных комментариев по данному факту по-прежнему воздерживаются.

Об обыске в офисе «Руси сидящей» утром в четверг, 8 июня, на своей странице в Facebook сообщила исполнительный директор движения Ольга Романова.