В «Руси Сидящей» начался обыск

В офисе движения «Русь сидящая» проходит обыск. Об этом в четверг, 8 июня, на своей странице в Facebook сообщила исполнительный директор движения Ольга Романова.

В настоящее время ее телефон и телефоны других сотрудников движения недоступны. Официальных комментариев «Ленте.ру» от представителей правоохранительных органов пока не поступало.

Материалы по теме Уговор дороже дела В чем плюсы и минусы досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием Побыть в тишине Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»

Координатор организации Алексей Федяров сообщил «Интерфаксу», что обыск проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России.

«Причина неясная. Сотрудники организации не могут покинуть помещение», — отметил он.

10 мая 2016 года стало известно, что администрация Facebook на 30 дней заблокировала аккаунт Ольги Романовой за репост записи Германа Стерлигова под статусом «Нет фашизму!».

«Русь сидящая» — созданный в 2008 году проект Благотворительного фонда помощи неправомерно осужденным и их семьям. Правозащитники занимаются сбором средств для поддержки заключенных и их родственников, отправляют посылки в тюрьмы и проводят профессиональную экспертизу уголовных дел.