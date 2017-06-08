Обыск в «Руси сидящей» объяснили сообщением о хищении бюджетных средств

Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала о причинах проведения обыска в организации. Об этом она сообщила «Интерфаксу» в четверг, 8 июня.

«Это была доследственная проверка. Видимо, поступил сигнал о хищении бюджетных средств, которых у нас нет», — сказала она.

По словам Романовой, сотрудники УБЭП в сопровождении двоих общественных наблюдателей изъяли «какие-то финансовые документы».

Ранее Романова сообщила об обыске в соцсетях. Координатор организации Алексей Федяров рассказал журналистам, что причина визита силовиков неясна, его коллеги не могут покинуть помещение.

10 мая 2016 года сообщалось о тридцатидневной блокировки аккаунта Ольги Романовой в Facebook из-за репоста записи Германа Стерлигова под статусом «Нет фашизму!».

«Русь сидящая» занимается помощью неправомерно осужденным людям и их семьям. Для их поддержки собирают деньги, проводят экспертизы уголовных дел, отправляют посылки в места лишения свободы. Проект создан в 2008 году.