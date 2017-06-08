Московский суд отправил пособников террористов в колонию

Руслан Парсилаев и Магомедсалих Назаров признаны виновными в пособничестве деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), и в четверг, 8 июня, осуждены к шести и пяти годам лишения свободы соответственно. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

«По версии следствия, осужденные хорошо знали, что их знакомые Заур Хамутаев и Азамат Шихавов являются активными участниками диверсионно-террористической группы "Бабаюртовская", и 6 ноября 2015 года расстреляли патруль полиции, остановивший их для проверки на улице Марьинский Парк в Москве. Тем не менее оба мужчины оказывали им всевозможную помощь и содействие в продолжении их незаконной деятельности, в том числе — скрывая от правоохранительных органов в своем жилье, предоставляя им продукты питания, средства транспорта и связи», — рассказала Иванова.

Она уточнила, что при обыске в квартирах Парсилаева и Назарова были обнаружены различные предметы бытового обихода и одежда, которые, по заключению молекулярно-генетической экспертизы, активно использовались участниками НВФ.

Заур Хамутаев и Азамас Шихавов при задержании на территории Республики Калмыкия оказали вооруженное сопротивление сотрудникам МВД и ФСБ и были уничтожены.