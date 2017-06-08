Силовые структуры
 

СМИ узнали о сокращении заказа на Ил-76МД-90А из-за неверного расчета цены

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Контракт стоимостью 140 миллиардов рублей на поставку для Минобороны 39 новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А будет перезаключен; причиной называется неверный расчет цены, из-за которого производитель терпит убытки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме.

На данный момент по просьбе промышленности рассматривается вопрос об увеличении контрактной цены за машину с 3,6 до 5 миллиардов рублей. Это, как уверяют источники издания, позволит вывести контракт на точку безубыточности. Однако военные не намерены увеличивать общие расходы по сделке, а согласны только на пропорциональное сокращение числа заказанных самолетов.

Контракт на 39 самолетов Ил-76МД-90А, которые должен был построить ульяновский завод «Авиастар-СП», был заключен в сентябре 2012 года. Общая сумма сделки составила 140 миллиардов рублей, срок исполнения — 2020 год.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что калькуляция велась в условиях ценовых войн Минобороны с авиапромышленностью. В итоге контрактная цена приблизилась к порогу себестоимости, а после скачка валютных курсов в 2014-2015 годах ситуация сделалась и вовсе неприемлемой. Опрошенные изданием эксперты указывают, что параметры контракта выглядели нереалистично еще в 2012 году, но заключение сделки было неизбежно «по политическим и экономическим причинам».

Однако уже в середине 2010-х исполнение контракта затормозилось: в 2014-2015 годах военных получили три самолета установочной партии (из них два отдали на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс для отработки на их базе машин спецназначения), и только в 2016-м — первый серийный самолет.

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