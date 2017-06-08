Захарова позвала ведущую CNN в Сирию на честное интервью с «мальчиком из Алеппо»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала ведущей CNN Кристиан Аманпур съездить в Сирию, чтобы взять честное интервью у Омрана Дакниша, знаменитого «мальчика из Алеппо», сообщает в четверг, 8 июня, РИА Новости. Фотография ребенка в машине скорой помощи, сделанная после бомбежки города, год назад облетела все мировые СМИ и социальные сети.

Слова дипломата стали реакцией на октябрьское интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американской журналистки. В ходе беседы Аманпур продемонстрировала главе МИД снимок Омрана, а также назвала бомбежки мирного населения военным преступлением.

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«Я хотела бы сказать, коль скоро Кристиан Аманпур начала эту историю — я имею в виду в таком публичном пространстве, приехала в Москву, не поленилась распечатать на цветном принтере эту фотографию, показать ее Сергею Лаврову, — может у нее хватит мужества, журналистской, профессиональной этики и просто человеческой совести ее и завершить? А именно поехать в Алеппо, поехать в Сирию, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное, не подставное, как они это умеют делать на CNN, а честное интервью с ним», — сказала Захарова.

Фото: AP

В августе прошлого года зарубежные СМИ опубликовали фотографию пятилетнего Омрана Дакниша, выжившего при бомбардировке в районе Аль-Кватерджи в Алеппо. Медики вытащили его из разрушенного дома, а фотограф издания The Telegraph Рафаэль Санчес запечатлел мальчика, перемазанного пылью и кровью, послушно сидящим в машине скорой помощи.

После этого в западной прессе появились утверждения о том, что авианалет осуществили российские самолеты. Комментируя эту информацию, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что авиация ВКС России «никогда не работает по целям, находящимся в черте населенных пунктов». Кроме того, он назвал нравственным преступлением использование против Москвы трагедии с детьми, попавшими под бомбежку в Алеппо.