Найдены тела пассажиров разбившегося в море самолета ВС Мьянмы

Тела пассажиров и обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы обнаружены в Андаманском море, передает ТАСС со ссылкой на заявление Вооруженных сил республики.

В районе поисково-спасательной операции находятся несколько кораблей ВМС. Также поиски ведутся с воздуха. Информации о том, что кто-либо выжил, нет.

Самолет вылетел в среду, 7 июня, из города Мьей на юге страны в Янгон. По данным ВС Мьянмы, на его борту находились 108 человек из числа членов семей военнослужащих. Экипаж состоял из 14 человек.

Связь с бортом прервалась в 32 километрах к востоку от города Тавой, когда самолет пролетал над морем.