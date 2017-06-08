Путешествия
 

Пассажирам в аэропорту Дубая разрешили использовать смартфоны вместо паспортов

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Аэропорт Дубая
Аэропорт Дубая

Пассажиры международного аэропорта Дубай отныне смогут вместо паспортов в ходе процедуры предполетного контроля использовать свои смартфоны. Об этом пишет газета Gulf News.

Для этого им нужно загрузить на телефон специальное приложение Smart UAE Wallet. Программа хранит данные паспорта или другого удостоверения личности, а также информацию из билета путешественника.

При вылете из аэропорта Дубая пассажир должен будет применить смартфон при проходе через так называемый умный вход (специальные турникеты), а также отсканировать отпечаток пальца. Отмечается, что новая система сократит время проверки каждого путешественника до 9-12 секунд. Воспользоваться услугой могут только граждане ОАЭ.

Проект был запущен властями эмирата совместно с авиакомпанией Emirates. Пока что смартфон вместо паспорта можно использовать только в терминале номер 3. В других терминалах такая услуга станет доступной тогда, когда Smart UAE Wallet задействует в своей работе прочие перевозчики, совершающие рейсы в эту авиагавань.

В будущем приложение доработают таким образом, что всем жителям ОАЭ не придется показывать документы при входе в любое правительственное учреждение. Вся нужная информация будет храниться в их телефоне.

В феврале сообщалось, что в аэропорту Амстердама Схипхол начали тестировать новую систему безопасности, которая отменяет необходимость проверки паспорта пассажира или его посадочного талона. Все это должно заменить сканирование лица и документов туриста.

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