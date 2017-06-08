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Демократы в Конгрессе подадут иск против Трампа из-за конфликта интересов

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Конгрессмены-демократы намерены в ближайшие недели инициировать разбирательство против президента США Дональда Трампа дело в связи с конфликтом интересов. Об этом сообщает газета Politico.

Члены палаты представителей и сената заявляют, что Трамп отказывается продавать свои компании или перевести активы в слепой траст и тем самым постоянно нарушает конституционные нормы, запрещающие президенту принимать подарки и платежи от иностранных правительств.

Иск будет подан до наступления следующей недели, однако уже десятки конгрессменов поставили подписи в его поддержку.

В январе Трамп покинул свою компанию Trump Organization. Советник Трампа по налогам Шери Диллон заявляла, что он до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании.

«Все инвестиции и бизнес-активы в Trump Organization уже были или будут переданы в траст до 20 января», — пообещала Диллон. Она добавила, что Трамп не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить «под строгим контролем на предмет конфликта интересов».

Кроме того, Диллон уточнила, что будущий президент не станет контактировать со своей компанией.

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epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
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