Chanel отправил дочь Уилла Смита гулять по Токио

Дочь голливудского актера Уилла Смита — 16-летняя Уиллоу — снялась в рекламе французского модного дома Chanel. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 июня.

По сюжету, девушка прогуливается по улицам Токио, держа в руках фирменную сумку Gabrielle.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Одни из самых заметных вещей, привнесенных ею в моду, — приталенный жакет, маленькое черное платье и стеганая сумочка из кожи на длинном ремешке. В настоящее время пост креативного директора занимает модельер немецкого происхождения Карл Лагерфельд.

Это не первый опыт работы дочери Смита в модельном бизнесе. Например, летом 2016 года она снималась в рекламе Chanel, представив новую коллекцию очков.