На Украине у бывшего налоговика изъяли 50 миллиардов долларов Зимбабве

При задержании бывшего начальника налоговой инспекции Шевченковского района Киева Виктора Башука у него было изъято 50 миллиардов долларов Зимбабве — одной купюрой. Об этом в четверг, 8 июня, сообщают «Украинские новости».

Кроме того, у бывшего чиновника нашли золотые украшения, 6 тысяч гривен (около 13 тысяч рублей), купюру номиналом 100 долларов США, 3 купюры номиналом 2 доллара США, купюру ОАЭ номиналом 500 дирхам (около 8 тысяч рублей), монеты в 1 и 2 евро, ключ от индивидуального банковского сейфа.

В марте во время обыска у директора украинского государственного предприятия «Электровозостроение» Александра Зельдина сотрудники силовых органов обнаружили покрытый золотом рукомойник.

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В сентябре 2016-го украинская прокуратура арестовала имущество бывшего первого заместителя главы Государственной налоговой службы, начальника налоговой милиции Андрея Головача и членов его семьи на сумму 480 миллионов гривен (около 1,2 миллиардов рублей по актуальному на тот момент курсу)

Доллар Зимбабве был выведен из оборота в 2009 году. По данным американской исследовательской организации «Институт Катона», в 2008 году инфляция национальной валюты африканской страны составляла 89,7 секстиллиона процентов.