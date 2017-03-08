У главы украинского госпредприятия нашли золотой рукомойник

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили позолоченную раковину во время обыска у директора украинского государственного предприятия «Электровозостроение» Александра Зельдина. Об этом в среду, 8 марта, на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

На сайте прокуратуры Днепропетровской области сообщается, что, помимо рукомойника, у Зельдина были обнаружены и изъяты золотые часы с двуглавым орлом на циферблате и гравировкой «От президента России» на обратной стороне.

В ведомстве пояснили, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 175 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах; безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем за один месяц).

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По версии следствия, директор «Электровозостроения» в 2014 году заключил с ООО «Бумажная фабрика» контракт на три миллиона гривен (порядка 6,4 миллиона рублей) на ремонт двигателей электровозов, «достоверно зная, что указанное предприятие является производителем бумаги и картона». Кроме того, в период с октября 2016 по январь 2017 года Зельдин не выплачивал работникам зарплату, в связи с чем образовалась задолженность на сумму 6,4 миллиона гривен (около 13,7 миллиона рублей).

В конце января сообщалось, что следователи нашли в доме бывшего заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина золотую лопату.

В феврале 2014-го в резиденции бежавшего из страны президента Виктора Януковича был найден ряд ценностей, в числе которых золотое пресс-папье в виде батона хлеба. В марте 2015 года сообщалось, что ювелирное изделие исчезло, его поисками занялась Генеральная прокуратура. В мае того же года дело о пропаже было закрыто, а надзорное ведомство назвало золотой батон мифом.