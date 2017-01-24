В доме бывшего заместителя генпрокурора Украины нашли золотую лопату

Украинские сотрудники правоохранительных органов обнаружили золотую лопату во время обыска в доме бывшего заместителя генпрокурора республики Рената Кузьмина. Об этом во вторник, 24 января, сообщает сайт «Левый Берег» со ссылкой на одного из соратников бывшего чиновника.

«Кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора нашли интересный "сувенир". Это — золотая лопата. Изделие выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты», — приводит портал слова источника.

«Левый Берег» отмечает, что официальных сообщений о результатах обысков у Кузьмина не появлялось. Следственные мероприятия проводятся в рамках одного из уголовных дел, фигурантом которого является бывший чиновник.

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Кузьмин, по информации портала, в настоящее время находится в государственном розыске и проживает на территории России. Как сообщает «Рупор», против него, в частности, расследуется уголовное дело по части 3 статьи 371 УК Украины («Незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей»). Бывший заместитель генпрокурора подозревается в незаконном задержании в 2010 году Юрия Луценко, занимавшего тогда пост главы МВД.

После насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года в резиденции бывшего президента страны Виктора Януковича в Межигорье был найден ряд ценностей. В их числе и золотой батон — ювелирное пресс-папье весом два килограмма. В марте 2015-го стало известно о пропаже драгоценности, а месяцем позже ее поиском занялась генеральная прокуратура Украины. В мае того же года дело о пропаже было закрыто, а надзорное ведомство назвало золотой батон мифом.