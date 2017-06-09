Бизнес
 

«Аэрофлот» в честь Дня России проведет конкурс для пассажиров

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В День России, 12 июня, «Аэрофлот» запускает специальную акцию для пассажиров, встречающих праздник на борту его рейсов, — конкурс на лучшую праздничную фотографию «Россия всегда со мной» в социальных сетях ВКонтакте и англоязычном Facebook. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

На борту самолетов, отправляющихся из аэропорта Шереметьево 12 июня, бортпроводники будут раздавать пассажирам российские флажки. Командир воздушного судна обратится ко всем присутствующим в салоне с поздравлением по случаю государственного праздника России. Это будет первым этапом мероприятия.

Для участия в конкурсе пассажиру необходимо сделать селфи или обыкновенное фото с полученным на борту флагом России на фоне любой достопримечательности в пункте прибытия. Так, площадкой проведения творческого конкурса фактически станет весь мир.

Для подписчиков англоязычной страницы правила несколько иные. Снимок может быть сделан не только с флагом, полученным на борту самолета, но и выполнен на фоне любого российского флага. Жестких требований к антуражу нет. В кадр может быть включен, например, флаг на здании заграничного учреждения РФ, на фоне культурной или природной достопримечательности того места, куда прибыл пассажир.

Подписчикам «Аэрофлота» в социальной сети ВКонтакте нужно будет разместить фото на собственной страничке с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot. Пользователи англоязычного Facebook смогут поделиться своими фотографиями под постом-анонсом конкурса.

Победитель фотоконкурса ВКонтакте будет выбран путем голосования среди подписчиков. В качестве приза он получит сертификат на два лица на перелет бизнес-классом рейса Аэрофлота по России. Победитель среди иностранных участников конкурса в англоязычном Facebook получит золотую карту программы «Аэрофлот Бонус».

С подробными правилами участия можно ознакомиться в группах Аэрофлота в указанных социальных сетях.

Всего для проведения праздничного мероприятия заказано около 50 тысяч флажков — именно столько пассажиров «Аэрофлота» планируют отправиться в этот праздничный день в путешествие из аэропорта Шереметьево.

На ряде рейсов национальный колорит усилит специальное меню «Русское», которое внедрено с начала месяца и составлено из лучших блюд русской кухни.

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