Племянник Александра Маккуина продолжил дело дяди

Начинающий дизайнер Гэри Джеймс Маккуин — племянник британского модельера Александра Маккуина — показал первую коллекцию аксессуаров. Как сообщает WWD, в нее вошли шарфы.

Принты для них условно разделены по трем темам и символизируют жизнь, смерть и перерождение. Новую коллекцию он посвятил своему дяде.

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Во время показов он оборачивал моделей в целлофан, использовал образы ведьм и призраков, а также подбирал манекенщицам гротескный макияж. После смерти Маккуина арт-директором модного дома стала Сара Бертон.

В начале 2016 года стало известно, что о жизни модельера снимут фильм. Режиссером ленты станет Эндрю Хэй, сценаристом выступит драматург Крис Урч. В основу будет положена биография модельера, написанная Эндрю Уилсоном, — Alexander McQueen: Blood Beneath The Skin («Александр Маккуин: кровь под кожей»).