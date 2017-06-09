На Дальнем Востоке развернули ракетную бригаду с «Искандерами»

В составе Восточного военного округа развернута ракетная бригада с комплексами «Искандер-М». Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в министерстве обороны.

Бригада стала десятым по счету ракетным соединением Сухопутных войск, полностью перевооруженным на «Искандеры».

Церемония передачи бригадного комплекта «Искандер-М» ракетному соединению Восточного военного округа прошла на полигоне Капустин Яр. Личному составу бригады были переданы более 10 пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, а также вспомогательная техника.

Завершающим этапом перевооружения, как заявили военные, станут тактические учения с боевым пуском крылатой ракеты.

Судя по представленным военными данным, в составе Восточного военного округа развернута новая ракетная бригада — четвертая по счету. Три уже имевшиеся в округе бригады были перевооружены на «Искандеры» ранее: в июне 2016 года — 20-я из Уссурийска (Приморский край), в 2015-м — 103-я из Улан-Удэ (Бурятия) и в 2013-м — 107-я из Биробиджана (Еврейская АО).

На данный момент в составе Сухопутных войск остается только две бригады, оснащенные устаревшим комплексом «Точка-У»: 152-я в Черняховске (Калининградская область) и 448-я в Курске. Полное перевооружение ракетных бригад на «Искандеры» было обещано к 2020 году.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Дальность действия ракет — 500 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты 9М728.