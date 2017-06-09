L'Oreal решила продать The Body Shop за миллиард евро

Французский косметический холдинг L'Oreal S.A. начал переговоры с бразильской компании Natura Cosmeticos о продаже своего подразделения The Body Shop, сообщили Reuters в L'Oreal.

Стороны оценивают сделку в 862 миллиона фунтов стерлингов (около миллиарда евро), ее завершение ожидается до конца 2017 года.

Исполнительный директор французской компании Жан-Поль Агон заявил агентству, что Natura будет продолжать развивать The Body Shop в долгосрочной перспективе, что позволит сохранить высокий уровень обслуживания клиентов, а также сложившиеся отношения с коллективом и партнерами.

The Body Shop был основан в Великобритании в 1976 году. В настоящее время объединяет три тысячи магазинов в десятках стран мира. L'Oreal приобрела ее в 2006 году за 652 миллиона фунтов стерлингов. Выручка The Body Shop в прошлом году снизилась на пять процентов, до 921 миллиона евро на фоне усиливающейся конкуренции на рынке натуральной косметики.

Natura Cosmeticos — крупнейшая в Бразилии косметическая компания, основанная в 1969 году. Присутствует на рыках Латинской Америки и Франции. Владеет марками Natura Brasil, Mamae e Bebe, является крупнейшим акционером австралийской Aesop.

