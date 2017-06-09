Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя

Технический сбой в Сбербанке затронул менее 10 процентов операций по картам, на текущий момент все системы финансовой организации работают в штатном режиме. Об этом в пятницу, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

«В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и "Мир"», — отметили в банке.

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. «Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений», — добавил представитель кредитной организации.

Ранее 9 июня СМИ со ссылкой на колл-центр банка сообщили, что его клиенты испытывают трудности при оплате в терминалах и через «Сбербанк Онлайн».

8 ноября Сбербанк пережил крупную DDoS-атаку, в результате которой сбоев удалось избежать. В течение дня ее мощность возрастала. Первая атака была зафиксирована утром, следующая — вечером — уже состояла из нескольких этапов, каждый из которых был вдвое сильнее предыдущего.